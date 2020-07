Nummer drei der britischen Thronfolge Zum 7. Geburtstag: Sieben spannende Fakten über Prinz George

1. Sein Name hat Tradition

Prinz George Alexander Louis of Cambridge wurde am 22. Juli 2013 im St. Mary's Hospital in London geboren. Sein offizieller Titel lautet His Royal Highness Prince George of Cambridge. Seine drei Namen haben bei den britischen Royals Tradition: George war der Name von Queen Elizabeths Vater, König George (1895-1952). Die Queen (94) selbst heißt mit vollem Namen Elizabeth Alexandra Mary. Und Louis ist sowohl ein Vorname seines Vaters, William Arthur Philip Louis, als auch der erste Name von Georges jüngerem Bruder (2).