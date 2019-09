Reisinger: "Es ist nicht in trockenen Tüchern"

Reisinger, als Vereinsoberhaupt neben KGaA-Boss Scharold Reiters Haupt-Ansprechpartner, stützt dessen Aussagen und witzelte, dass man Hachings Spielstätte - im Gegensatz zur Spielvereinigung - voll bekommen würde. Der Oberlöwe drückte aber vorerst auf die Bremse: "Es ist nichts in trockenen Tüchern. Der Stadtrat muss noch entscheiden: Vorbescheid, Baugenehmigung – das Ganze ist nicht der Nockherberg, sondern eher der Mount Everest." Umbau und Umzug würden noch an "einigen Hürden" hängen, etwa an besagtem Beschluss, Kosten oder Klagen.