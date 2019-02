München - Acht Tage nach dem überraschenden Sieg gegen Fenerbahce Istanbul hat der FC Bayern in der Basketball-Euroleague einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić verlor beim direkten Konkurrenten Saski Baskonia am Freitagabend mit 68:76 (37:38). Auf Münchner Seite war Derrick Williams mit 18 Punkten gewohnt treffsicher. Bei den Spaniern stand der deutsche Center Johannes Voigtmann in der Starting Five und zeigte mit zehn Punkten und neun Rebounds eine gute Leistung.