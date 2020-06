Durch die Niederlage ist der TSV 1860 in der Tabelle auf Rang neun abgerutscht, der Rückstand auf Rang vier, der aktuell zur Relegation berechtigt, beträgt fünf Punkte. Trotz der schwindenden Hoffnung auf eine Rückkehr in die 2. Liga, wollen die Löwen in den verbleibenden drei Spielen "weiterhin Gas geben", so Köllner.