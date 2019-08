Es könnte eine Punktlandung werden. Sein letztes Pflichtspiel hat Hernández mit Atlético am 9. Februar in der spanischen Liga gegen Real Madrid bestritten (1:3), anschließend streikte das Innenband. Man wird deshalb Geduld haben müssen, ehe der Abwehrstar seine Bestform erreicht.

Im Trainingsspiel ist Hernández meist der freie Mann, in Zweikämpfen hält er sich noch zurück – beim Torschuss aber keineswegs. In einer Szene knallt er den Ball wuchtig mit dem linken Fuß an den Außenpfosten. Schüchtern wirkt dieser Typ nicht. "An mir liegt es, das Vertrauen zurückzuzahlen", sagt Hernández über die hohe Ablösesumme, die er Bayern wert war. Und weiter: "Ich kann ein Leader sein. Ich habe den Charakter dafür." Na dann: Bitte beweisen!

