Auch in kultureller Hinsicht scheint sich der Brasilianer in seiner neuen Wahlheimat bereits gut eingelebt zu haben. Am Dienstag stattete Coutinho zusammen mit einigen Teamkollegen der Wiesn einen Besuch ab - selbstverständlich in Tracht. "Ich mag Lederhosen. Ich glaube, sie stehen mir auch gut. Meiner Frau haben sie ebenfalls gefallen", erzählt Coutinho.