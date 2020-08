Belastet ihn das? "Ich sehe es weniger als Druck, vielmehr als Herausforderung, auch als Spaß", sagte Sané dem "Kicker": "Ich setze mir kleine Ziele für ein Spiel und die gesamte Saison, die ich dann hart abarbeite." Eine gute Einstellung.

Beim Gehalt macht Sané für Bayern Abstriche

Die zeigte Sané übrigens auch bei den Vertragsverhandlungen mit Bayern, als er finanzielle Abstriche machte: "Coronabedingt sagte ich, da kann man auf einige Sachen verzichten. Man wusste ja, was weltweit passierte."

Trotzdem verdient der Angreifer, der für rund 50 Millionen Euro von Manchester City kam, natürlich ein üppiges Gehalt. Dieses soll er mit Top-Leistungen rechtfertigen, auf dem Platz den Unterschied ausmachen.

Und endlich seinen ersten Titel in Deutschland gewinnen. "Deswegen ist der Reiz besonders groß, weiterhin alle Titel zu gewinnen, die es zu gewinnen gibt", sagte Sané mit Blick auf das Triple seiner Teamkollegen. Der Champions-League-Triumph ist dem Nationalspieler in vier Jahren bei ManCity nicht gelungen. Trotzdem denkt Sané gern an die Zeit auf der Insel zurück.

Sané hat unter Guardiola viel dazugelernt

Er habe "sehr viel" von City-Coach Pep Guardiola gelernt, erklärte er: "Im Positionsspiel, in der generellen Wahrnehmung des gesamten Spiels, im taktischen Verhalten in der Offensive wie Defensive. Guardiola hat mich regelrecht komplett neu programmiert."

Guardiola komme es dabei auf kleinste Details an. "Es sind schon die einfachen Bewegungen, bei denen du denkst, ach, niemals. Aber wenn du es umsetzt, merkst du sehr schnell, oh da hat Guardiola doch recht", sagte Sané: "Es hilft, was er rät, es macht das Spiel einfacher und schneller. Und die Taktik ist für ihn sowieso am allerwichtigsten."

Von der taktischen Guardiola-Schulung soll ab sofort der FC Bayern profitieren. Und zwar die Profimannschaft – und nicht die der Amateure. Der neue König ist bereit.

