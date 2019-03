Wolfsburg - Die Gegner von Joachim Löw werden immer namhafter und lauter, da tut es gut, dass zumindest ein anderer Störenfried besiegt ist: Der Zahnschmerz. "Es ist insgesamt besser", berichtete der Bundestrainer am Dienstag über seine Wurzelbehandlung, die ihn zu einer verspäteten Anreise nach Wolfsburg gezwungen hatte. Doch nun seien "die Schmerzen so weit weg", erklärte Löw. Ein kleiner Trost in schwierigen Zeiten.