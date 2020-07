Rechenbeispiel: So viel sparen soziale Vermieter künftig beim Finanzamt

Bislang gilt: Wenn Vermieter günstiger vermieten als ein Drittel unterm Mietspiegel, wird die Vermietungstätigkeit in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufgeteilt. Das bedeutet, dass auch die "Werbungskosten" (wie Kreditzinsen, Instandhaltungskosten, etc.) aufgeteilt werden müssen – also für die Steuer nicht vollständig von den Einnahmen abgezogen werden können.

Wolfgang Stefinger hat Experten ein Beispiel für ein Mietshaus mit sechs Wohnungen berechnen lassen. Gesamtfläche: 500 Quadratmeter, ortsübliche Vergleichsmiete: 18 Euro pro Quadratmeter, Werbungskosten pro Jahr: 65.000 Euro.

Würde der Vermieter hier die volle ortsübliche Miete verlangen, käme er auf 108.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Seine 65.000 Euro an Werbungskosten wären dann voll abzugsfähig. Er hätte dann also 43.000 Euro als tatsächlich zu versteuernde Einnahmen.

Er verlangt aber nicht die ortsüblichen 18 Euro, sondern nur 11,70 Euro pro Quadratmeter und kommt damit auf Mieteinnahmen von nur 70.200 Euro im Jahr. Weil das mehr als ein Drittel unterm Mietspiegel ist (65 Prozent), kann er auch nur 65 Prozent seiner Werbungskosten abziehen (42.250 Euro) und kommt so auf 27.950 Euro zu versteuernde Einnahmen. Nimmt man einen Steuersatz von 40 Prozent auf Vermietung an, muss er also 11.180 Euro an Steuern fürs Jahr zahlen.

Nach dem neuen Gesetz sähe das anders aus. Er könnte seine 65.000 Euro Werbungskosten vollständig auf seine geringeren Mieteinkünfte anrechnen, hätte also nur noch 5.200 Euro an zu versteuernden Einnahmen und käme bei einem Steuersatz von 40 Prozent auf nur noch 2.080 Euro an Steuern, die er fürs Jahr zahlen müsste. Mit der Neuregelung spart der soziale Vermieter also 9.100 Euro an Steuern im Jahr.

