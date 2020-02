München - Für Löwen-Stürmer Stefan Lex hätte die vergangene Woche zumindest aus persönlicher Sicht kaum besser laufen können. Unter der Woche verlängerte der 30-Jährige seinen Vertrag in Giesing bis 2022. Beim 2:2 in Zwickau war er an beiden Sechzig-Toren beteiligt. Das erste bereitete er mustergültig für Sascha Mölders vor, das zweite erzielte er selbst.