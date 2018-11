Neues Zuhause soll renoviert werden Verlassen Meghan und Harry schon bald den Palast?

Laut "The Sun"-Bericht wollen Harry und Meghan in das Frogmore Cottage mit zehn Schlafzimmern auf dem Gelände von Schloss Windsor ziehen. Ein persönliches Fitness- und Yogastudio soll sich dann auch in ihrem neuen Zuhause befinden. Stimmen die Gerüchte, könnte das Paar, das im Frühjahr Nachwuchs erwartet, schon 2019 einziehen. Zuerst sei aber eine große Renovierung nötig, heißt es weiter. Das neue Zuhause wurde ihnen von Queen Elizabeth II. (92) geschenkt. Dort entstanden bereits Harry und Meghans Verlobungsfotos und auch nach der Hochzeit gab es hier Feierlichkeiten.