Wie lebt Lorielle London seit ihrem Karriere-Aus?

Nach ihrem Karriere-Aus war sie Gerüchten zufolge eigentlich zu ihrem Freund Simon nach London gezogen, lebt aber offenbar wieder in Deutschland. Über ihren Beziehungsstatus ist nichts bekannt. Zum internationalen Frauentag 2017 schrieb sie auf Facebook: "Ich möchte ein unkonventionelles Holzhaus bauen und zwar selbst. [...] Im Hamburger Umland am Kanal, im Alten Land oder in der Nordheide – umgeben von nichts außer Wald und Wiesen."