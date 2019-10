"Bravo Bar": Offene Bar aus Platznot

Das liegt vor allem daran, dass es keinen Bartresen gibt. Die Bar ist wie eine Küchenzeile an einer der Wände angeordnet. Ein Umstand, der der Platznot geschuldet ist, wie Gastronom Marlon Schuler erklärt. "Hätten wir da eine Bar reingebaut, hätte man kaum Platz zum Sitzen gehabt." So kam die Idee der "offenen Bar". "Das habe ich so in München auch noch nie gesehen", sagt Schuler. Der Münchner hat in der Vergangenheit mehrere Pop-Up Bars betrieben, die Bravo Bar ist sein erstes permanentes Lokal. "Das Konzept ist: einfache italienische Tagesbar", erzählt Schuler.