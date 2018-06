Zum Stiftl: Das kostet das Essen

Der junge Wirt hat altbewährte Klassiker in die Karte aufgenommen und richtet sie mit Liebe zum Detail an. Die Preise im Stiftl: für Innenstadt-Verhältnisse durchaus in Ordnung. Eine Scheibe "Madls Schweinsbraten" kostet mit Beilagen 9,80 Euro, die große Portion 11,50 Euro. Für 220 Gramm Dry Aged Entrecôte aus Bayern muss man 28,50 Euro berappen. Weißwürste kosten 2,70 Euro das Stück, vegane "Erdäpfelnudeln" liegen bei 10,50 Euro.