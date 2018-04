Ob Neuer dann auch im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (19. Mai) im Bayern-Tor steht? Unklar. Heynckes sagte zuletzt, dass er einen "klaren Plan" habe und es für ihn "keine Diskussion" geben werde. Doch wie seine Entscheidung konkret aussieht, verriet der Trainer nicht. Bei Neuer ist herauszuhören, dass er das Cup-Endspiel und ein mögliches Finale in der Champions League am 26. Mai in Kiew noch nicht abgeschrieben hat. "Da muss alles passen, aber es hat mich in der Reha schon sehr motiviert, dass wir noch in zwei Wettbewerben sind – DFB-Pokal und Champions League. Das hat mir Perspektiven eröffnet – noch für diese Saison", sagte er im Stern. Gut möglich, dass es eine Absprache zwischen Heynckes und Neuer gibt.

Ulreich, der Bayern-Aufsteiger dieser Saison, wäre in diesem Fall der Verlierer. "Er ist selbstbewusster, sicherer geworden", sagte Heynckes: "Er hat Anerkennung erfahren und muss gerade ja flüchten vor all dem Lob. Das ist fantastisch. Sven hat sich das mit Fleiß erarbeitet." Letztlich könnte ihm trotzdem die Zuschauerrolle drohen, die Krönung einer tollen Saison verwehrt bleiben. Alles hängt an Neuers Fitnesszustand. "Ich wünsche ihm, dass er zurückkommt und zur Weltmeisterschaft fährt", sagte kürzlich Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge über den Stammtorhüter: "Den Rest wird Jupp Heynckes entscheiden. Und er wird es, wie er alle Entscheidungen bisher richtig gemacht hat, auch diesmal richtig entscheiden."