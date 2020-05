Oliver Kahn bei den Verhandlungen dabei

Das unterstrich auch Vorstand Oliver Kahn, der bei den Verhandlungen mit der Neuer-Fraktion und Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Tisch saß. "Ich kann mich sehr gut in die Situation, in der sich Manuel befindet, hineinversetzen. Wir haben verstanden, in welche Richtung Manuel in dieser Phase seiner Karriere denkt und was für ihn wichtig ist. Mit seiner Vertragsverlängerung hat er ein starkes Signal gesetzt." An den FC Bayern – aber natürlich auch an Alexander Nübel.

Der 23-jährige Keeper wechselt zur kommenden Saison ablösefrei nach München, nach AZ-Infos wurden ihm sogar Einsätze versprochen. Das war allerdings im Frühjahr 2019, in einer Zeit also, als der Bayern-Trainer noch Niko Kovac hieß und Neuer noch nicht sein altes Topniveau erreicht hatte. Im Sommer 2020 ist vieles anders. Hansi Flick hat bereits klargemacht, dass Neuer sein Stammkeeper bleiben wird und nur die Leistung zählt.

Hamann: Nübel soll sich ausleihen lassen

Nübel droht deshalb die Zuschauerrolle, vielleicht sogar bis 2023. Trotz der Zusagen vor gut einem Jahr. "Ich halte es für nahezu ausgeschlossen, dass Nübel in der neuen Saison beim FC Bayern sein wird", sagt Hamann in der AZ: "Eine Leihe wäre die beste Option für ihn."

Dieses Modell allerdings schlossen die Nübel-Seite und Bayern bislang aus. Bislang war Neuers Vertrag aber auch nur bis 2021 datiert. Nun weiß jeder, dass Neuer bis mindestens 2023 bleiben wird. Als Nummer eins.

