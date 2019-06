Und so könnte sich eine Neuverpflichtung als Schlüsselfigur erweisen, deren Position für gemeinhin in der Öffentlichkeit nicht die größte Bedeutung beigemessen wird: Hansi Flick (54). Der frühere Co-Trainer der Nationalmannschaft wird neuer Assistent von Niko Kovac beim FC Bayern, das bestätigte Präsident Uli Hoeneß am Sonntagabend am Rande des Basketball-Finals der Bayern gegen Alba Berlin.