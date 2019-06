Neue Stiftung geplant The Royal Foundation: Harry und Meghan treten offiziell aus

So bleiben William und Kate der Royal Foundation treu, die demnach später in diesem Jahr in The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge umbenannt werden soll. Harry und Meghan stellen derweil eine neue Stiftung auf die Beine, die zumindest am Anfang aber noch durch die Royal Foundation unterstützt werden soll. Außerdem zitiert "Mirror" aus dem Statement: "Zusätzlich werden beide Paare in Zukunft auch weiterhin für diverse Projekte zusammenarbeiten, etwa bei dem Programm für geistige Gesundheit der Stiftung, 'Heads Together'".