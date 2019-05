Neue Favoriten im Wettbüro Das glauben die Buchmacher: So könnte Baby Sussex heißen

Laut der Sprecherin belegen mittlerweile James und Alexander mit einer gemeinsamen Quote von 7/2 die Favoritenrolle, nachdem in den vergangenen Stunden besonders viele Nutzer auf diese beiden gesetzt hätten. Damit holen sie den vorherigen Favoriten Arthur ein, der bei einer Quote von 6/1 liegt. Dahinter folgen die ebenfalls traditionellen Namen Edward und Oliver mit einer Quote von jeweils 12/1. Weiter hinten liegen unter anderem Namen wie Jacob, Charles, Alvin, Francis, Henry oder Albert.