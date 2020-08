Neue Enthüllungen Herzogin Meghan: War Prinz Charles wie ein zweiter Vater für sie?

So soll nicht sie die treibende Kraft hinter dem Megxit gewesen sein, sondern Prinz Harry. Auch soll sich Meghan eine lange Zeit sehr viel besser mit ihrem Schwiegervater Prinz Charles (71) verstanden haben als bisher angenommen, wie in dem Enthüllungsbuch "Finding Freedom" zu lesen ist, das am 11. August erscheint und aus dem unter anderem die britische "Daily Mail" zitiert. Das Buch von Omid Scobie und Carolyn Durand soll auf Aussagen von Bekannten und Freunden des Paares basieren und erzählt aus dem Leben von Harry und Meghan.