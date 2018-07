Neue Aufgabe für Justin Welby Prinz Louis: Für ihn wird die Taufe "sehr nervenaufreibend"

Prinz Louis kam am 23. April 2018 in London zur Welt. Laut dem britischen "Express" sind zu der Taufe in der Kapelle des St James Palastes rund 20 bis 30 Gäste geladen. Wie auch bei seinen älteren Geschwistern, Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3), wird es eine kleine, intime Zeremonie werden, bei der lediglich Freunde und Familie von William und Kate anwesend sein werden, heißt es.