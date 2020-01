Neue Ära beginnt Prinz William und Herzogin Kate: Strahlender Solo-Empfang

In seiner Begrüßungsrede betonte der Prinz, dass der afrikanische Kontinent einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen hätte: "Es ist der Ort, an den mein Vater meinen Bruder und mich gebracht hat, kurz nachdem unsere Mutter gestorben ist. Und als ich mich fragte, wo ich Catherine am besten einen Antrag machen könnte, konnte ich mir keinen besseren Ort als Kenia vorstellen, um vor ihr auf die Knie zu gehen."