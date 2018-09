Kritik am Offensiv-Drang

Beim historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland in diesem Sommer agierte Kimmich noch als Rechtsverteidiger, und das nicht gänzlich überzeugend. Kritiker bemängelten, er interpretiere seine Rolle zu offensiv, reiße mit seinen Ausflügen in die Offensive Lücken in die deutsche Abwehr. Danach beorderte Löw ihn als Teil seines Umbruchplans ins Mittelfeld. Und Kimmich machte in der Nations Legaue beim 0:0 gegen Weltmeister Frankreich und dem anschließenden 2:1-Sieg im Testspiel gegen Peru seine Sache gut. Sehr gut sogar. Nur: An seiner Lage beim FC Bayern wird das nichts ändern.