Der U17-Nationalspieler gilt als Top-Talent und gehört mit zehn Treffern und fünf Vorlagen in 15 Partien zu den besten Scorern der U17 Bundesliga Süd/Südwest. Er soll sich schon in der kommenden Saison bei der U23 in der 3. Liga beweisen, mittelfristig wird ihm auch der Sprung zu den Profis zugetraut.