Kahn: "Es ist sinnvoll, das langsam anzugehen"

Die Idee eines Probejahrs stammt von Kahn selbst, wie er im Aktuellen Sportstudio bestätigt. "Für mich war es wichtig, dass es eine Übergangszeit gibt. Deswegen habe ich das auch angeregt. Denn das ist keine Position, die man von heute auf morgen einfach so begleiten kann. Der Verein entwickelt sich immer weiter, Stück für Stück, deswegen ist es auch sinnvoll, dass man in so eine Position auch Stück für Stück reinwächst. Wenn man meine Karriere in der Vergangenheit anschaut, da war ich nie jemand, der sich Hals über Kopf irgendwo hineingestürzt hat. Ich glaube, es ist sinnvoll, das langsam anzugehen", so Kahn.