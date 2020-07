"Hier in Bayern sagt man ja Habe die Ehre oder Servus", grüßte Marc-Nicolai Pfeifer am Mittwoch bei seiner Vorstellung von einem improvisierten Freiluft-Podium im Stüberl-Biergarten. Der Aussprache des Schwaben fehlte noch der Feinschliff, ansonsten gab der 39-Jährige eine gute Figur ab: Trotz brütender Hitze hatte sich Pfeifer in Schale geworfen und hinterließ einen freundlichen, professionellen und wortgewandten Eindruck.