Zuletzt wurde im Online-Shop der Löwen unter anderem die Nummer des Aufstiegshelden von 2018 bereits an einen Youngster neu vergeben - offenbar ohne Kargers Kenntnis. Sein Vertrag bei den Sechzgern lief am Saisonende aus. Angeblich ist Regionalligist Elversberg an einer Verpflichtung von Karger interessiert.