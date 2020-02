Zunächst sprach die Polizei von etwa 300 Menschen, die sich am Mittwochabend vor der Landesgeschäftsstelle der FDP in der Goethestraße versammelten. Dazu aufgerufen hatten unter anderem der Linke-Landesverband und die Grüne Jugend München. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: "Die richtige Antwort wäre gewesen: 'Ich nehme diese Wahl nicht an.'"