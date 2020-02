Dorothee Bär löscht Gratulations-Tweet

Die Münchner CSU steht mir ihrem Twitter-Fauxpas übrigens nicht alleine da. Auch Dorothee Bär (CSU), Staatsministerin für Digitalisierung, gratulierte Kemmerich in einem Tweet. Nach kurzer Zeit war auch dieser nicht mehr aufzufinden, dafür postete sie in einem neuen Beitrag: "Ein FDPler wurde Ministerpräsident. Da gehört es sich zu gratulieren." Kurze Zeit später wurde auch dieser Tweet gelöscht.

Söder spricht sich für Neuwahlen aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich indes für Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen. "Ich glaube nicht, dass Thüringen jetzt mit dem heutigen Tag regierungsfähiger geworden ist. Das Beste und Ehrlichste wären klare Neuwahlen", sagte der CSU-Chef am Mittwochnachmittag in München.

"Das ist kein guter Tag für Thüringen, kein guter Tag für Deutschland und erst reicht keiner für die Demokratie in unserem Land", betonte Söder. "Es ist ein inakzeptabler Dammbruch, sich mit den Stimmen der AfD und sich gerade mit den Stimmen von Herrn Höcke zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Dies ist ein hochriskantes und aus unserer Sicht nicht akzeptables demokratisches Abenteuer, das da in Thüringen passiert."

FDP München gibt Statement ab

Die Münchner FDP distanziert sich von den Vorkommnissen in Thüringen. OB-Kandiat und Stadtrat Jörg Hoffmann dazu: "In München darf kein Platz sein für jegliche Art von Ausgrenzung, Diskriminierung oder Rassismus. Diese Position ist für mich als Kandidat und für uns als Partei nicht verhandelbar. In die Entscheidung der Thüringer Landtagsfraktion und von Herrn Kemmerich waren wir selbstverständlich nicht involviert. Eine Situation, wie sie heute im Thüringer Landtag stattgefunden hat, wird es mit uns niemals geben." Eine Zusammenarbeit mit der AfD sei für ihn ausgeschlossen.

