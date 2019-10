Doch das Kapitel zwischen dem Spanier und Gnabrys Rekord-Ball nahm da noch nicht sein Ende. Am Donnertag veröffentlichte Martínez ein Video in seiner Instagram-Story, das ihn beim erneuten Ball-Diebstahl zeigt. Diesmal aus der Bayern-Kabine. "Selber schuld", scheint sich der 31-Jährige gedacht zu haben, nimmt den Ball und schießt ihn erneut weg. Diesmal jedoch nur auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße – lang musste Gnabry also wohl nicht nach seinem Ball suchen.