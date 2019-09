München - David Alaba (27) ist zurück im Mannschaftstraining! Bereits am Mittwoch trainierte der 27-Jährige erstmals wieder mit den Teamkollegen an der Säbener Straße, konnte aber noch nicht an den abschließenden Spielformen teilnehmen. Am Donnerstag hat der Linksverteidiger die komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft absolviert. "David Alaba hat heute mittrainiert. Es sieht gut aus, dass er es früher schafft als erwartet", sagte Kovac auf der Spieltagskonferenz.