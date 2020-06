Ismaik dankt und kündigt Finanzierungsgespräche an

Am Mittwoch meldete sich Löwen-Investor Hasan Ismaik per Twitter zu Wort. Dabei dankte er nicht nur Scharold für seine Arbeit als kaufmännischer Geschäftsführer, sondern betonte noch einmal, dass die Einigung auf Pfeiffer - öffentlichen Spekulationen zum Trotz - einstimmig erfolgte und dies als Beweis zu sehen sei, dass man bei 1860 an einem Strang ziehe.