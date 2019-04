Niko Kovac kritisiert gesamte Mannschaft

Höler habe den Ball auch gut mit dem Kopf getroffen, "das zeigt seine Qualität", erklärte Kovac weiter: "Wir schauen weiter nach vorne. Wo ist da was falsch gelaufen?" Von der Ausführung des Freiburger Freistoßes bis zum Gegentreffer für die Bayern in der Tat einiges. Ein Umstand, der besser behoben werden sollte, vor dem Gipfeltreffen der Bundesliga gegen den BVB am Samstagabend (18.30 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker).