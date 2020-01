Nach royalem Rückzug Herzogin Meghan: Job-Deal mit Disney?

Richtungsweisend für die Zukunft?

Im Gegenzug zu Meghans Synchronsprecherarbeit soll die Wohltätigkeitsorganisation Elephants Without Borders eine Spende in nicht genannter Höhe erhalten. Die gemeinnützige Einrichtung in Botsuana kümmert sich verstärkt um den Schutz aller Wildtiere und dem Schutz vor Wilderei. Das Voice-over soll Meghan sogar bereits aufgezeichnet haben - vor ihrer sechswöchigen Auszeit in Kanada.