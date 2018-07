Günther Gorenzel: "Werden unsere Punkte holen"

Punkt Nummer drei: Details. Dann doch noch die Details, denn: Stimmt die Taktik bei den Sechzgern, soll die individuelle Klasse den Unterschied machen. Gorenzel dazu: "Natürlich werden Spiele oft über Kleinigkeiten entschieden. Das hätte auch unser Stangenschuss sein können." Solche "Details" wie Grimaldis Pfostentreffer würden "in der Bundesliga den Unterschied machen".

Die Bierofka- und Gorenzel-Erkenntnisse sollen nun inklusive des Anschauungsmaterials der Videoanalyse dazu beitragen, dass Sechzigs Heimpremiere gegen die Sportfreunde Lotte am Samstag im Grünwalder Stadion (14 Uhr, im AZ-Liveticker) gelingt. "Unsere Fehler zu korrigieren, ist die Aufgabe in den nächsten Trainingseinheiten", so Gorenzel, der wie Boss Bierofka dabei am Donnerstag wieder mit von der Partie sein wird: "Wenn wir diese Dinge beherzigen, werden wir unsere Punkte holen."

