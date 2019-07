München/Braunschweig - Ein gebrauchter Tag für den TSV 1860, und das, trotz guter Leistung! Nach der 1:2-Niederlage in Braunschweig hat Löwen-Trainer Daniel Bierofka einen vermeintlich Hauptschuldigen für die Pleite in Niedersachsen gefunden: den Schiedsrichter. "Es kann nicht sein, dass der Eine eine Gelbe Karte bekommt und der Andere flext einen an der Mittellinie weg, und der dann nicht", motzte Bierofka nach der Partie im BR.