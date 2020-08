Wiesn 2020 ist abgesagt: Wirte haben Alternativ-Plan

Während die Innenstadt-Gastronome gerade die Wirtshaus-Wiesn planen, also Oktoberfest-Stimmung in den großen und kleineren Wirtshäusern ab dem 19. September, dem Ozapft-Samstag, anbieten – veranstaltet beispielsweise Wiesnwirt und Feinkost-König Michael Käfer bei sich in der Käfer-Schänke in der Prinzregentenstraße zwei Wochen lang "Koa Wiesn 2020 – A bisserl was geht immer". Wie das genau ausschaut?