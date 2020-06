S-Bahn-Derby gegen Unterhaching am Samstag

An einen Einbruch seiner Mannschaft in den letzten drei Saisonspielen glaubt Köllner nach der Derby-Pleite nicht. "Wir haben unser Saisonziel relativ schnell erreicht. Wir wollen die Saison so zu Ende spielen, um das für uns maximal beste Ergebnis herauszuholen."