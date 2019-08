Wie die "Bild" berichtet, soll Trainer Niko Kovac am Tag nach dem 2:2 gegen Berlin seinen Spielern klargemacht haben, dass er in der neuen Saison keine interne Kritik mehr an sich oder seiner Aufstellung dulde. "Der Kroate sagt, dass er im Vorjahr ein Auge zugedrückt habe, jetzt aber nicht mehr", schreibt die "Bild" zum Vorfall.