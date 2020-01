Nach Megxit Queen Elizabeth II.: Prinz Andrew begleitet sie zur Messe

Kirchgang mit Prinz Andrew

Seit Prinz Andrews missglücktem Interview mit der BBC, in dem er sich in Widersprüche über seine Beziehung mit Jeffrey Epstein verwickelt hatte, ist er nicht mehr öffentlich mit der Königsfamilie aufgetreten. Er soll aber zum Weihnachtsessen im Palast gewesen sein. Wie die britische Boulevard-Zeitung "Daily Mail" berichtet, wolle Queen Elizabeth II. nun zeigen, dass sie hinter ihrem Sohn stehe. Bilder zeigen sie und ihren mittleren Sohn beim Kirchgang in Sandringham. Die Monarchin möchte nach den Negativ-Schlagzeilen wohl ein Zeichen setzen, indem sie den Herzog von York wieder mit ins Boot holt.