Dasselbe gilt allerdings für Stegner und Schwan, die sagt: "Wir werden unabhängig sein und nicht mal dem heiligen Kevin gehorchen." Eine Anspielung auf Juso-Chef Kühnert, die für heitere Reaktionen sorgt. Später, als ein SPD-Mitglied nach der Integration von Behinderten fragt, wird die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission sehr ernst und fast ein bisschen philosophisch. "Inklusion", sagt Schwan, "ist im Grunde genommen der Testfall für die Menschlichkeit der Gesellschaft." Wieder erntet sie lauten Applaus.

Olaf Scholz ist SPD-Gesicht der Groko

Vize-Kanzler Olaf Scholz, der gemeinsam mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz kandidiert, gibt an diesem Morgen in München den Staatsmann. Mit Blick auf den Anschlag in Halle wandte er sich entschieden gegen Antisemitismus und die AfD. "Wir müssen auf die hinweisen, die als Brandstifter jetzt auch in den deutschen Parlamenten sitzen." Ein stärkerer gesellschaftlicher Zusammenhalt sei aber nur mit der SPD zu haben. Weil das Kabinettsmitglied Scholz vielen frustrierten Genossen als "Weiter so"-Kandidat gilt und zudem die Halbzeitbilanz abwarten will, um über die Zukunft der GroKo zu entscheiden, fällt der Beifall für ihn eher artig aus.

Doch auch, wenn viele bayerische Genossen – gemessen an den Reaktionen im Löwenbräukeller und der Ausrichtung der Landespartei – wohl für ein linkes Duo stimmen werden, zählen Beobachter Scholz und Geywitz zu den Favoriten.

Eher Außenseiter-Chancen werden dem jüngsten Duo zugestanden, das jedoch für einen echten Neuanfang stünde: der NRW-Landtagsabgeordneten Christina Kampmann (39) und Europa-Staatsminister Michael Roth (49). Sie zeigen sich dynamisch, wollen Verkrustungen in der Partei aufbrechen, wären eine Spitze ohne Abnutzungserscheinungen. Und sie zeichnen eine Utopie für das Jahr 2030, falls sie zu SPD-Vorsitzenden gewählt werden: "Im Jahr 2030 finden auch der Erzieher und die Handwerkerin in München eine bezahlbare Wohnung – und in Großbritannien stimmt eine Labour-Regierung für den Wiedereintritt in die EU." Das kommt an.

Am Ende dieser letzten Regionalkonferenz, nach 23 Stationen, 8.000 Kilometern quer durch Deutschland und 500 Publikumsfragen, werfen die Kandidaten große weiße Ballons mit der Aufschrift "#UnsereSPD" in den Saal. Die Message ist klar: Jetzt liegt der Ball bei den Parteimitgliedern, die ab heute über ihre neuen Vorsitzenden abstimmen.

