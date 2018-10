München - "Anstand" hat Natascha Kohnen im Wahlkampf plakatiert. Darauf bezieht sich der Münchner SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post am Sonntag. Er sagt der AZ: "Haltung und Anstand kann nie ein Wahlversprechen sein." Die Gesamtverantwortung für die Wahlniederlage trügen Präsidium und Landesvorstand. Er fordert schnelle personelle Konsequenzen - und meint damit offensichtlich auch und gerade die Spitzenkandidatin. "Wer im Amt bleiben will, weil er denkt, dass man auch nach so einem Ergebnis noch nicht genügend Zeit hatte, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, der macht mir Angst".