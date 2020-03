Sebastian Preuss: Sekretärin hat gekündigt

Sein Mitwirken an der Produktion als TV-Junggeselle bereut der Kickboxer nicht, wie er der AZ versicherte, dennoch meint der Chef eines Malerbetriebs bei "Quotenmeter": "Ich habe mich teilweise in meiner Firma vor meinen Mitarbeitern geschämt." Außerdem habe er Aufträge und Projekte verloren und Ablehnung gespürt. "Meine Sekretärin hat gekündigt", sagt Preuss enttäuscht. Jetzt will er nach vorne blicken, erst einmal ohne neue Freundin, dafür mit neuer Energie. Weitere TV-Projekte schließt er dennoch nicht aus: "Was ich mir aber vorstellen kann, sind Formate wie 'Let’s Dance' oder auch 'Ninja Warrior'."