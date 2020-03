In den vergangenen Jahren standen unter anderem Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Ex-Präsident Uli Hoeneß aufgrund der Wintertrainingslager in Katar in der Kritik.

Wie kommt es also, dass eine Ultra-Gruppierung, die sich für Werte wie Toleranz, Solidarität und Respekt stark machen will, sich bei einer Protestaktion dieser Wortwahl bedient? Die "Schickeria" versuchte sich noch am Samstagabend an einer Begründung. "Wir haben heute in einem Spruchband das Wort 'Hurensohn' verwendet. Das ist normalerweise nicht unser Sprachgebrauch, wäre per se aber auch nicht erwähnenswert. Während eines Fußballspiels fallen solche und ähnliche Worte nämlich recht häufig", teilte die Gruppierung in einer Stellungnahme mit und verwies auf einige Fälle, in denen die Verwendung jener Beschimpfung praktisch keine Beachtung fand und folgelos blieb.

"Schickeria": "Man muss den Wortlaut nicht gut heißen, aber..."

Tatsächlich habe man mit "diesem Wort auf zuspitzende, polemische Art und Weise Kritik an dem Modell Hoffenheim und dessen Protagonisten Dietmar Hopp" üben wollen und somit indirekt den DFB für seine Sanktionen gegen die Dortmund-Fans kritisiert. "Man muss den Wortlaut nicht gut heißen, aber es gab für uns hierzu keine Alternative, da nur so das Thema die nötige Aufmerksamkeit erhält", hieß es in dem Statement weiter.

Welche Konsequenzen den Beteiligten nun genau drohen, ist aktuell noch unklar. Wie Karl-Heinz Rummenigge am Montag bei "Bild live" erklärte, müssten etwaige Täter "natürlich damit rechnen, dass sie nachhaltig von Bayern München bestraft werden", sollten bei der Auswertung der Polizeiaufnahmen tatsächlich einzelne Personen identifiziert werden. Wie genau die Sanktionen aussehen könnten, ließ der Vorstandsboss offen.

Lesen Sie auch: Hopp-Eklat - Club Nr. 12 kritisiert Reaktion der Bayern-Bosse