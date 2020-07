München - Kein Geld, zahlreiche auslaufende Verträge und viele Unwägbarkeiten: Günther Gorenzel steht bei der Kaderplanung in diesem Sommer eine Herkulesaufgabe bevor. In der vergangenen Woche kamen Spekulationen um einen Abgang des Österreichers von den Löwen auf, unter anderem der FC Saarbrücken soll demnach Interesse am sportlichen Macher haben. Doch der bekennt sich nun zu Sechzig.