14 Uhr: Auf dem Marienplatz läuft derweil "Stern des Südens". Dazu das weiß-rote Fahnenmeer: die Fans sind ebenfalls meisterlich unterwegs! Auch Isaak Cissé, Münchens berühmtester Taxifahrer ist natürlich schon da.

13.50 Uhr: Auch Manuel Neuer frohlockte am Samstagabend nach dem Pokalsieg. "Das haben wir das letzte Mal unter Guardiola 2016 geschafft. Jetzt haben wir es heute wieder fix gemacht. Sie müssen nur die anderen Topklubs in Deutschland fragen, wie gerne sie nur einen Titel erreichen würden", meinte der 33-Jährige in der Mixed Zone des Olympiastadions: "Wir haben sieben Meistertitel in Folge geholt und wir wollen diesen Rekord im nächsten Jahr wieder ausbauen."

Neuer sprach auch seinem Trainer großen Respwekt aus: "Es ist toll, dass wir das zusammen für Niko Kovac geholt haben nach der schwierigen Zeit. Es war nicht einfach für unseren Trainer, doch er ist super damit umgegangen. Er hat sich voll und ganz auf den Fußball fokussiert. Es war für ihn sicher richtig schwer in letzter Zeit."

Neuer wiederum hatte für die Bayern durch zwei Glanzparaden gegen Yussuf Poulsen (11. Minute) und im Eins-gegen-eins gegen Emil Forsberg (48.) die Null festgehalten.