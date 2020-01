Nach der großen "Megxit"-Aufregung Als wäre nichts gewesen: Herzogin Meghan besucht Frauenhaus in Kanada

Die königliche Familie sortiert sich neu

Unterdessen muss sich die königliche Familie in Großbritannien neu sortieren, nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan überraschend ihren Rückzug als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie - in den Medien auch "Megxit" genannt - bekanntgegeben hatten. Wann Harry wieder zu seiner Kleinfamilie stößt, ist nicht klar. Am Montag musste er seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (93), seinem Vater, Prinz Charles (71), und seinem Bruder, Prinz William (37), auf dem Landsitz der Queen in Sandringham Rede und Antwort stehen.