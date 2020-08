München - Die Spieler des FC Bayern starten einen Tag nach dem Urlaubsende am 7. September mit einer Testung auf das Coronavirus sowie einer ersten Video-Trainingseinheit in die extrem kurze Vorbereitung auf die neue Saison. Nach zwei Tagen mit radiologischen Untersuchungen und Leistungsdiagnostik versammelt Deutschlands Trainer des Jahres Hansi Flick seine Spieler am 11. September erstmals wieder zum Mannschaftstraining an der Säbener Straße.