Nach dem "Megxit" Prinz Harry findet sein neues Leben "herausfordernd"

Prinz Harry (35) hat offenbar noch Mühe, sich in seinem neuen Zuhause einzuleben: In einem Interview mit dem britischen Magazin "Radio Times" hat Jane Goodall (86), Verhaltensforscherin und Freundin des Briten, verraten, dass der Ehemann von Herzogin Meghan (38) und Vater von Baby Archie (11 Monate) sein neues, von den royalen Pflichten losgelöstes Leben in Los Angeles noch "ein wenig herausfordernd" findet. Dies habe Prinz Harry ihr persönlich mitgeteilt. Wie seine Karriere zukünftig aussehen werde, wisse sie nicht, sagt Goodall.