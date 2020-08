Nach Champions-League-Triumph Unzählige Promi-Glückwünsche an den FC Bayern - und einer an Bayer 04

Eine von der Corona-Pandemie gebeutelte Fußball-Saison ist für den FC Bayern München perfekt zu Ende gegangen. 12,79 Millionen Menschen sahen am Sonntag live im ZDF dabei zu, wie sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick (55) zum sechsten Mal den Sieg des Champions-League-Titels sicherte, rechnet man die drei Gewinne unter dem einstigen Namen Europapokal der Landesmeister mit. Zudem holte der Verein zum zweiten Mal nach 2013 das Triple - also den gleichzeitigen Triumph in der Champions League, dem DFB-Pokal und in der Deutschen Meisterschaft.